Nyttårsnatt i politiets søkelys

nyheter

Faktum var at harstadmannen blottet seg for en kvinne i sentrum av byen i en sen nattetime.

Mannen var beruset, men skjønte nok at det han hadde gjort var galt. Så han forsøkte å holde sin egen identitet skjult da politiet ville ha personalia. Det var heller ikke lurt.

Mannen må dermed innse at det blir sak av det.

På morgenen nyttårsdagen ble 37 bilførere kontrollert for promille i sentrum av Tromsø. Ifølge politiet ble ingen overtredelser avdekket.

Verre var det litt tidligere på natten. I Kaldfjord brant det i et bygg i tilknytning til en skole. Brannvesenet lot bygge brenne ned kontrollert. Det var ihngen personskade, ei heller ikke fare for spredning. Man mistenker at bygget ble antent av fyrverkeri. Politiet skal se på saken.

Utpå nyttårsdagen fikk politiet i Bodø melding om skadeverk utført på biler og eiendom i Fredensborgveien, like ved fylkeshuset. En person ble pågrepet. På formiddagen var det funnet skader på tre biler. Politiet ba bileiere i området om å sjekke sine biler, og tidlig på ettermiddagen kom meldingen om at 10-15 biler i Parkveien ved Brygerikvartalet er påført skader. Dette mener politiet kan ses i sammenheng med pågripelsen på formiddagen.

I Narvik ble en person innbragt og satt i arrest i natt. Han hadde gått til angrep på flere personer utenfor et utested. Politiet fikk kontroll på mannen og under innsettelsen i arresten slo han en politimann. Mannen anmeldes for vold mot offentlig tjenestemann og ordensforstyrrelser.