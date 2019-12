Ny skilting kommer

nyheter

Det er den spennende starten på 2020 sør for Harstad, der overgangen til nytt år får et ekstra historisk sus. Her ser vi utslagene av kommunereformen og regionreformen i praksis.

– 2020 blir spennende – Jeg tror overgangen kommer til å gå helt fint, uten krøll, sier en spent ordfører Helene Berg Nilsen, som nå blir ordfører i en større kommune.

Historien står inntil videre

Men fortsatt står det Skånland kommune når man kjører over Tjeldsundbrua fra byen, og de gamle fylkesgrensesteinene blir stående på tidligere fylkesgrenser mellom Sandtorg og Kongsvik, samt på Landsholmen før Fjelldal, inntil videre.