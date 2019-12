Julegudstjeneste med ny prest

nyheter

Barnekoret ledet av kantor Fredrik Lantz bidro med tre sanger, og koret fikk vist seg fram på en fin måte. En rekke imponerende soloinnslag fortalte oss at dette er et kor med et stort potensial. I år som i fjor avsluttet kantoren gudstjenesten med å synge «Adams Julsong», eller «Helga Natt» som de fleste kjenner den.

Zoo skal spille sin siste konsert. Det skjer i Harstad til sommeren Siste kapitel med Zoo skrives under Bakgården i august. Da slår Ketil Stokkan og de andre i Zoo de siste akkordene i bandet som i mer enn 40 år har turnert landet rundt

Sokneprest i Tjeldsund

Selv om det er over 50 år siden den første kvinne ble ordinert som prest i Norge, har det vært få kvinnelige prester i denne regionen. Etter mange julegudstjenester med Skånlands sokneprest Geir Arne Solum, var nok flere spente på den nye soknepresten i Tjeldsund, Ida Maria Heggelund, som skulle forrette denne gangen. Det å være spent foran et kirkebesøk, er sannsynligvis et godt utgangspunkt, for da hører man kanskje godt etter det som blir sagt. Og den nye prestens preken, vil sikker mange huske.