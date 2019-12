«Lance» og polfarerne ankommer Tromsø i ettermiddag: – Ekstra stas å avslutte ekspedisjonen i Ishavsbyen

nyheter

31 dager etter at «Lance» la fra kai for å hente ut polfarerne Børge Ousland og Mike Horn, ankommer skipet sin hjemmehavn i Tromsø i ettermiddag.

– Stemninga om bord er upåklagelig, og mannskapet er nå glade for å kunne komme seg hjem, sier skipper Stig Roaldsand på telefon under «Lance» sin innseiling til Tromsø mandag morgen.

– Fantastisk å se lyset

«Lance» hadde på det meste 22 personer om bord i Nordishavet. 12 av disse går i land i Tromsø i dag, deriblant polfarerne Børge Ousland og Mike Horn.

– Det skal bli godt å komme til Tromsø, og etter å ha startet ekspedisjonen i Alaska i august ser Mike og jeg fram til å kjenne fast land under føttene. Jeg var nettopp oppe på dekk her (ved Vannøya, journ.anm.), og det var fantastisk å se lyset i horisonten etter å ha vært i mørket i mange måneder, sier Børge Ousland.

Seilte ved hjelp av radar

Polfarerne Ousland og Horn ble plukket opp av «Lance» 8. desember, etter at mannskap fra båten tok skiene fatt for å møte eventyrerne på Nordishavet.

At «Lance» fem dager senere frøs fast i isen var ikke uproblematisk, men skipperen sier at han aldri fryktet for helsa eller sikkerheten til menneskene om bord på isbryteren. Roaldsand innrømmer allikevel at årstida skapte en del utfordringer for ekspedisjonen.

– Det har vært helt mørkt, og man ender opp med å seile nesten kun ved hjelp av radarbilder. Tre-fire timer gamle iskart ble ubrukelige fordi isen hadde så høy fart, forklarer han.

Å få skipet løs fra isen var mye jobb for alle om bord, innrømmer Børge Ousland.

– Mannskapet har gjort en enorm innsats for å kjempe skipet ut av isen, og jeg er enormt stolt av at vi klarte å komme oss løs ved egen hjelp, sier han.

– Ekstra stas å avslutte i Ishavsbyen

20. desember ble tre av menneskene om bord på «Lance» evakuert av et helikopter fra Hovedredningssentralen. Skipperen vil fortsatt ikke oppgi identiteten til de tre som ble evakuert, men bekrefter at de var mannskap og forskere.

Det øvrige mannskapet og polfarerne hadde en fin julefeiring om bord. Av mat hadde skipet godt med frysevarer, men lite basisvarer igjen på dette tidspunktet, ifølge skipperen.

– Vi hadde samling klokka fem på julaften, der vi drakk gløgg, og senere gikk vi i badestampen. Det ble server både svineribbe og fåreribbe til julemiddag, sier Roaldsand.

Ousland synes tiden om bord på «Lance» har blitt en viktig del av ekspedisjonen gjennom Arktis.

– Opplevelsen av å gjøre en tur på den klassiske måten, inspirert av Nansen og Johansen, ble forsterket av oppholdet på «Lance» nå på slutten. Det er en fantastisk skute jeg tidligere har hørt mye om, så det blir ekstra stas å avslutte ekspedisjonen med «Lance», og gå i land i ishavsbyen Tromsø, sier eventyreren.

Skal besøke familie og spise fondue

Polfareren har sammen med sin makker Mike Horn en klar plan for det korte oppholdet i Tromsø, før turen går videre til henholdsvis Oslo og Sveits nyttårsaften.

– Jeg har en datter i Tromsø som jeg har savnet, og gleder meg utrolig mye til å besøke. Ellers skal Mike og jeg ha en siste kveld sammen, og spise ostefondue på båten hans som ligger til kai i Tromsø, sier Ousland.

– Skal dere ikke innom Ølhallen, og skåle som ekte polfarere har gjort opp gjennom tidene?

– Hehe, nei der har jeg faktisk aldri vært. Men jeg har lest boka til Henry Rudi, og vet at det er et sted med mye historie.

– Det så stygt ut underveis

– Hvordan svarer du på kritikken av ekspedisjonen som har kommet i mediene, blant annet etter at Horn og du måtte hentes ut av isen?

– Jeg har vært skjermet fra omverdenen på grunn av manglende internett, og har ikke fått med meg så mye. Jeg vil påpeke at vi ikke har blitt hentet ut av isen, men at ekspedisjonen gikk nøyaktig som planlagt. Så er det er alltids sånn at om man stikker hodet fram vil det alltid være synspunkter, men det er jeg bare glad for. Så vidt jeg har fått med meg er det heller ikke kritikk som er gjengangeren i tilbakemeldingene folk har gitt rundt ekspedisjonen, sier Ousland, og legger til:

– Mike og jeg har fått opplevd alt vi håpet på, og litt til. Selv om det så stygt ut underveis ga vi oss aldri, som er grunnen til at vi klarte å gjennomføre denne turen.