Slagsmål, fyll og bortblåst trampoline

nyheter

Tromsø: Melding om slagsmål utenfor et serveringssted i sentrum. Politiet var raskt på stedet og fikk kontroll. En person skal ha blitt slått i ansiktet, men slagsmålet medførte ikke noen alvorlige personskader.

Tromsø: Politiet rykket ut til et av byens hoteller hvor en overstadig beruset mann hadde tatt tilhold i lobbyen. Han var ikke i stand til å ta vare på seg selv. Mannen ble innbrakt og innsatt i arrest.

Bodø: Patruljen kom over en trampoline som stod i gata og ikke i hage lenger. Trampolinen var tatt av vinden. Patruljen har demontert den og lagt den inn i hagen.

Sømna: Nødetatene rykker ut etter en melding om branntilløp i bolig. Alle beboerne var kommet seg ut. Tre stykker tas til legevakt i Brønnøy, da de hadde vært utsatt for røyk. Brannen er slukket og det drives utlufting av bygget.

Mosjøen: Politi og ambulanse har vært på Fru Haugans hotell etter melding om slagsmål. En person har fått knust et glass i ansiktet. Politiet fikk kontroll på de to involverte. Begge hadde behov av helsetilsyn og ble fraktet til legevakten. Politiet i Nordland melder at etterforskning har startet.

Vidrek: På E6 mottok politiet melding av en fører om at vedkommende hadde vært i et trafikkuhell etter å ha møtt på en elg. Politiet i Nordland melder imidlertid at etterforskningen tilsier at det ikke har vært noen elgpåkjørsel. Føreren er dermed mistenkt for uaktsom kjøring og har fått førerkortet beslaglagt.