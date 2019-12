Ubåtdramaet øst av Andenes for 75 år siden

nyheter

Sjøområdet Harstad med Andfjorden og Vågsfjorden var et viktig område både for tyskerne og for de allierte. Herunder nevnes fra alliert landgang i Harstad den 14. april 1940, til engelsk sluttbombing på ubåtbasen i Kilbotn (U711 og Black Watch) den 5. mai 1945. Tyskernes festningsanlegg med sine 40,6 cm Adolfkanoner på Trondenes forteller sitt. På Trondenes (ved Laugen) hadde tyskerne i 1944-45 en liten topphemmelig spesialavdeling såkalt “MEK” Marine Einsats Kommando (“marinesoldater”) blant annet utstyrt med miniubåter.

Kystjegerne i dag på Trondenes er vel “i godt selskap”?