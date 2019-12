nyheter

Kjølehette kan ikke brukes ved behandling av alle typer kreftsykdom, men for dem som mottar tilbudet har det stor betydning, sier kreftsykepleierne Gerd Luneborg og Elisabeth Paulsen.

Tidligere i desember meldte NRK at Harstad er eneste by i landsdelen med utstyret. Enkelte reiser langt for å få muligheten til å beholde håret under kreftbehandling. NRK har blant annet snakket med Karen Haugland som bruker to dager på å reise fra Mo i Rana til Oslo.