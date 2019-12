Hærverk i Storgata

nyheter

Politiet har vært i Storgata 13 tidlig lørdag morgen etter å ha mottatt en melding om at det var knust ei rute inn til et forretningslokale. Patruljen gjennomsøkte bygget uten funn av uvedkommende personer. Det har også blitt gjort sporsøk med politihund uten at dette førte politiet til gjerningspersonen. Aktuelt firma blir kontaktet av politiet, og så er det opp til firmaet om de ønsker å anmelde det som nå, ifølge politiet, fremstår som rent skadeverk. Troms politidistrikt meldte om hendelsen klokken 08.16.

Det er bare fire dager siden sist gang politiet meldte om ruteknusing i Harstad.

I Harstad begynte også to unge menn å sloss i sentrum natt til lørdag etter en opphetet meningsutvikling. Politiet fikk stanset slåssingen. Begge personene anmeldes for ordensforstyrrelse, og ble bortvist fra sentrum resten av natten.

Dette er de øvrige hendelsene i Troms og Nordland natt til lørdag:

Sjøvegan: Nødetatene rykker ut til Skjulstad etter innkommet melding om brann i garasje. Det var full fyr i garasjen. Ingen personer er skadet i følge innringer, som er huseier. Det hadde vært full overtenning i garasjen, men brannvesenet fikk dempet brannen. Ingen personer ble skadet, men tre biler som var parkert i garasjen ble totalskadet.

Brønnøy: På FV17 rykket nødetatene ut til en trafikkulykke, hvor én bil var involvert. Det var to personer i bilen, og begge ble tatt til legevakten for sjekk. De fremstod som uskadet. Bilen lå utenfor veien, og bilbergingen rykket tidlig ut.

Leknes: Politiet i Nordland meldte klokken 01.55 om en voldhendelse på et utested hvor en dørvakt ble slått til. Politiet pågrep en mann i 20-årene. En sak har blitt opprettet, og en etterforskning har startet. Dørvakten er sendt til legevakten for behandling.

Sandnessjøen: En bil kolliderte med en midtrabatt i Skoleveien. Føreren skal i tillegg ha kjørt ned et skilt på stedet. Det foreligger ikke mistanke om promille.

Brønnøysund: Politipatruljen har skrevet ut forenklede forelegg til tre bilførere etter en fartsmåling. To stykker ble delt ut for å kjøre omtrentlig 105 km/t i en 80-sone, mens det siste forelegget ble delt ut for å kjøre 51 km/t i en 40-sone.