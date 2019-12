Jobbet over 1000 timer uten å melde ifra

nyheter

Som et resultat av dette fikk han utbetalt 141 tusen tre hundre og seksti kroner fra Nav, som han ikke var berettiget til. Under tilståelsessaken i Trondenes tingrett la han alle kortene på bordet.

Utartet

Siktede har aldri hatt en fast jobb. Men han jobbet som utleid arbeidskraft for diverse arbeidsgivere med ujevne mellomrom. Fra Nav fikk han beskjed om at han kunne jobbe noen timer i 14-dagersperiodene meldekortene gjelder for. I begynnelsen holdt han seg innenfor rammene. Men så eskalerte det til at han jobbet stadig flere timer.