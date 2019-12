I romjula skal det byttes: Vi har rådene

nyheter

Bruk romjulen til å bytte gavene som ikke passer, råder Forbrukerrådet.

En undersøkelse fra i fjor viser at 38 prosent har byttet julegave de siste to årene. Det er folk mellom 18 og 44 som er mest misfornøyd med gaver. De over 60 er mest fornøyd.

På tampen av 2019 har Forbrukerrådet hjulpet 1529 forbrukere med spørsmål om angrerett. Av dem gjaldt 890 forbruksvarer, og 520 av dem kom i forbindelse med en netthandel.

Har du fått en bukse i feil størrelse, eller dobbelt opp av samme bok, har vi noen tips til et sømløst bytte.

Det viktigste er kanskje at den som gir gaven, har vare på byttelappen eller kvitteringen. Deretter bør mottakeren bytte raskest mulig. Da går det ikke i glemmeboken, og du slipper å bryte frister.

De fleste butikker lar deg få bytte i romjula, så sant varen er ubrukt og uskadd. Det er opp til butikken å sette betingelsene, som at hygieniske artikler og kroppsnære plagg er unntatt.

Rause

En del store kjeder gir svært rause byttevilkår. Noen steder kan du få tilbake pengene for en ubrukt vare etter et halvt år. Andre lar deg teste det du har kjøpt i en måned, før du kan levere det inn og få pengene tilbake.

Dersom gaven er kjøpt på døra, nett, eller et julemarked, har du stor sett angrerett. Ved dørsalg og julemarked så er det et krav at gaven kostet over 300 kroner. Angreretten gjelder i fjorten dager etter at kjøper fikk varen, slik at du må sjekke om fristen har gått ut før du tar kontakt med firmaet eller butikken.