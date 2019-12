Hjem til jul med brannfakler om byen: Iren lyver ikke om Harstad

nyheter

– Koffør skal dokker fløtte sentrum dit bort? Kan dokker ikkje bare bygge ved og på det som allerede finnes? Kulturhus og bibliotek e jo genialt grodd sammen, og kinoen e jo unik, sier Iren Reppen, tyggende på en pommes frites, en hektisk førjulsformiddag på Rosene.

«Tunnelen» har premiere: Topprolle for Ingvild fra Harstad Ingvild Holthe Bygdnes spiller Andrea som har ansvar for å koordinere redningsaksjonen fra Vegtrafikksentralen.

Skuespilleren er hjemme en litt svipptur, for å forberede oppdraget som konferansier for Harstadkonferansen, der hun skal «hoppe etter Rolf Olsen». Hun er enig i avskjedsordene hans om at hennes viktigste oppgave er å få innlederne til å skinne, og gjøre foredragene deres relevante for byen. Men Reppen har tenkt å skinne litt selv også. Hun tar med seg to musikere, og vi aner at oppgaven vil tolkes noe mer kunstnerisk.