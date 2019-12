Ari Behn er død

nyheter

VG:

– Det er med stor sorg i hjertet at vi de aller nærmest pårørende til Ari Behn må meddele at han i dag tok sitt eget liv. Vi ber om respekt for vårt privatliv i tiden som kommer, heter det i en uttalelse fra familien sendt til VG av Geir Håkonsund, som har fungert som manager for Ari Behn.

Ari Behn brakdebuterte som forfatter i 1999 med novellesamlingen «Trist som faen». Boken ble belønnet med terningkast 6 i VG, og solgte i over 100.000 eksemplarer.

– Stor sorg

Han vokste opp i Moss fra han var seks år. Han gikk på Steinerskolen i byen. Han har to yngre søsken, Anja og Espen. Ari Behn giftet seg i 2002 med prinsesse Märtha Louise. Paret tok ut skilsmisse i 2016. Sammen har de tre barn.

– Det er med stor sorg Dronningen og jeg har mottatt budskapet om Ari Behns bortgang. Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa - og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror. Vi ber om at Aris nærmeste familie får ro i denne vonde tiden, sier Kong Harald i en melding på Kongehusets hjemmesider.

– Kjært familiemedlem

I meldingen har også kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit meddelt sine kondolanser.

– For oss var Ari en god venn, et kjært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange av livets små og store øyeblikk med.

De skriver videre at de alle var veldig glad i Behn.

– Tankene våre går spesielt til Maud, Leah, Emma, Prinsesse Märtha Louise og Aris nærmeste familie.