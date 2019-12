12 ting å finne på ute med barna i jula

nyheter

På et tidspunkt i høytiden kommer følelsen snikende, det har kanskje blitt litt mye innetid for både store og små. Dere begynner å bli rastløse, og barna har mye energi de gjerne skulle fått utløp for.

– Heldigvis finnes det en løsning: Kom dere ut og få litt frisk luft, oppfordrer generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Med hjerte for kreftomsorgen i Harstad Brita Bergli Kristensen er over gjennomsnittet engasjert i Kreftforeningen. Hun har fått navnet «Superfrivillig».

Ikke mye planlegging

– Det er mye mer å finne på ute enn bare aking og langrenn, og det trengs verken mye utstyr eller planlegging for å få det til. En felles aktivitet der familien gir hverandre sin fulle oppmerksomhet, kan skape noen veldig hyggelige stunder, sier Lasse Heimdal.

Det kan gjøres veldig enkelt. Felles lek, gjerne med litt mat og termos i sekken, er hyggelig for store og små. Gjemsel, eller å gjemme ting som skal finnes er morsomt for de minste.

– Har du for eksempel en liten nissefigur i huset, så kan du ta av den lua og gjemme denne et sted ute. Så forteller du barna at nissen har mistet lua si – og at dere må ut for å lete etter denne.

Har bakt for livet – nå er det jul «De syv sortene» er bare en brøkdel av alle julekakene Harstadbotn Bakeri & konditori har bakt og solgt i førjulstiden.

Med eller uten snø

Uavhengig av om det er snø der dere bor, finnes det mange aktiviteter som kan bidra til ekte julestemning.

– I desembers mørke er det en egen litt høytidelig stemning og ro i skogen. Kanskje må dere lyse opp veien med en lykt? Det i seg selv er en spennende opplevelse for barna, sier Heimdal.

For mange er det også en tradisjon å mate småfuglene i den kalde høytiden.

– Å lage julenek eller hjemmelaget fuglemat kan være en fin måte å lære barna både om det å ta vare på dyra og naturen rundt oss.

Her er 12 tips til aktiviteter dere kan finne på i jula:

• Bygg snømann, lyslykt eller lag snøengler

• Hodelykt-tur i skogen

• Lag flaske-bane i snøen

• Bygg en snøborg eller en snøhule

• Ha snøballkrig

• Lag fuglemat selv, og mat småfuglene

• Tenn bål og drikk kakao

• Turbingo – gå på jakt etter dyrespor i snøen

• Lag et skihopp eller orgeltramp

• Gå på skøyter/turskøyter

• Finn en stubbe i skogen og les eventyr for barna

• Let etter nissens savnede lue ute