Med hjerte for kreftomsorgen i Harstad

Det store engasjementet for å hjelpe dem som lever med kreft og er pårørende startet i 2014. Da var Brita Bergli Kristensen i Kreftforeningen i Harstad med å starte opp temakafé og treffpunkt. Temakafé er et tilbud til kreftsyke, pårørende og etterlatte etter kreft. Treffpunkt er for barn som er pårørende til folk med kreft.

– Jeg valgte å engasjere meg for at jeg har hatt kreft tett innpå livet. Svigerfar gikk bort i 2001, pappa i 2014 og svigermor i år. Jeg tenkte at alt det jeg har i ryggsekken må kunne brukes til noe, sier hun.

Gjennom en «rausere Harstad»-kampanje besøker Harstad Tidende og Harstad kommune personer som bidrar til å gjøre Harstad til en rausere kommune å bo i.

Stafettleder

Navnet «Superfrivillig» har Bergli Kristensen fått av Kreftforeningen selv for arbeidet hun gjør for kreftomsorgen i Harstad.

– Jeg har også hjulpet russ i Harstad med bøsseaksjonen Krafttak mot kreft, sier hun.

Hun legger til:

– To andre og jeg utgjør representantskapet for Finnmark, Troms og Nordland, som er det øverste organet i Kreftforeningen.

I 2018 og 2019 var Bergli Kristensen leder for lysgruppa og lysseremonien for Stafett for livet i Harstad, og nylig takket hun ja til å være stafettleder i 2020.

– Mer åpenhet

Hun har delte meninger om at kreft fortsatt er et tabubelagt tema å snakke om.

– Ut ifra mine erfaringer avhenger det hvor i kroppen sykdommen er. Det er forskjell på å få underlivskreft enn kreft i levra og lungen. Det er også mye åpenhet rundt sykdommen, mer nå enn det var før, sier Bergli Kristensen.

Varaordfører Espen Ludviksen synes det er fantastisk at Brita er så tungt engasjert i kreftomsorgen.

– Harstad er full av mennesker som er flink til å bidra. Vi ville ikke fått til noe hvis ikke det var for at noen engasjerer seg mer enn andre, sier Ludviksen.