– Dette gjør du med ribbefettet i kveld

Avløpsrørene er ikke veldig glad i alt matfettet som havner i utslagsvasken når julebordet skal ryddes. I kloakken er det en økende eim med fett, som må løses opp for at den ikke skal tett kloakken helt. Et problem som gjerne følger med fett i avløpsrørene, er rotter. De trives i undergrunnen der det er fett.

Avløpseksperter sier til VOL at at ledningsnettet ikke er tett overalt. Rotter og røyskatter kan inn i avløpet.. Fett og matrester tiltrekker seg rotter og andre skadedyr. Avløpsrørene er designet for å håndtere normale mengder med fett, men i jula presses systemene til det ytterste.