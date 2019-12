Rå videregående skole fjernet karakterjaget

nyheter

Det sier assisterende rektor på Rå videregående skole, Einar Brinck-Hansen. Før fjorårets skolestart tok nemlig skolen et bevisst steg i egen retning når det kom til det grunnleggende vurderingssystemet, som har ligget som et måleparameter i alle år.

– Vi har alle vokst opp i en karakterkultur, hvor det handler om å prestere best mulig. Skolefagene blir en konkurranse, og et ekstra element som ungdommen skal lykkes med. Dette er med på å bygge opp om et prestasjonsjag, og skaper ekstra press på ungdommer, som allerede skal lykkes på en rekke ulike områder i samfunnet. Derfor tok vi et standpunkt om å bidra til at dette presset forsvinner, sier Brinck-Hansen, før han fortsetter forklaringen: