nyheter

Hvert år i julen får selskapet en rekke henvendelser fra kunder som har dyreforsikring og et kjæledyr som er blitt dårlig etter å ha tatt for seg av julematfatet.

– De fleste henvendelsene er fra bekymrede hundeeiere. Fet julemat eller julegodterier som sjokolade kan føre til alvorlig magetrøbbel og forgiftning hos hunder. Det er ikke få firbeinte venner som får behandling i juletiden, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Mange hundeeiere ender opp hos dyrlegen i løpet av julen.

– Den vanligste juleskaden er hunder som har spist noe de ikke skulle, og det vi ser mest av er sjokoladeforgiftning, men også druer, rosiner, store bein, bolledeig og ting som kan sette seg fast i mage-tarm-kanalen, sier Tor Kvinge, veterinær tilknyttet Tryg Forsikring og daglig leder ved AniCura Dyresykehus i Bergen.

Nordmenn bruker over en halv milliard kroner i året på å forsikre sine kjæledyr. Prisen for å behandle en pinnekjøtt-forgiftet hund kan fort komme opp i titusenvis av kroner.

Det er ikke bare hunder som risikerer å bli alvorlig syk i julen, også katteeiere må passe på. Julepynt og giftige planter er blant de farligste truslene til pus.

Slik unngår du at julen blir en kattepine:

– Julekvelden: Pass på innpakningspapir og bånd. Disse kan kvele katter. Ikke fall for fristelsen å gi kjæledyrene salt eller søt mat.

– Sjokolade: Må unngås! Mørk sjokolade kan i verste fall føre til alvorlig forgiftning. Kakaobønner inneholder Teobromin som er giftig for hunder. Alle produkter som inneholder kakaobønner kan derfor potensielt forårsake forgiftning hos hunder. Hunder som får i seg mye mørk sjokolade kan dø av det. 140 gram sjokolade kan ta livet av en hund på 25 kilo.

– Bakst: Gjærdeig kan sprenge på i magesekken og føre til alkoholforgiftning.

– Brannskader: Vær forsiktig med levende lys, åpne peiser og varme gryter. Hver jul brannskades hunder og katter. Tynne ledninger med julelys kan være fristende å tygge på for katter og valper.

– Juleblomster: Julestjernen er giftig, det samme er flere andre blomstertyper. Hold dyrene unna!

– Kast rester: Pinnekjøtt og ribbe er farlig for hunder. Ikke fall for fristelsen å gi hunden din restene fra julemiddagen. I beste fall må du takle en ubehagelig hundediaré, mens hunden har det vondt. Hunden kan bli alvorlig syk av julemiddagen din.

– Akutt nyresvikt: Druer og rosiner er også farlig. Tryg Forsikring har hatt saker hvor hunder har fått akutt nyresvikt. Kun et par druer kan føre til alvorlige mageskader hos små hunder.

– Ha kull i huset: Flytende kull eller kull i pulverform bør en ha i huset. Om hunden har fått en lett forgiftning eller løs mage kan flytende kull hjelpe. Medisinsk kull er effektivt mot ulike forgiftninger, og du får kjøpt det på apoteket. Det som er bra er at det tar til seg giftstoffene, og gjør at de binder seg i magen.

– Noe snacks er bra: Hunder skal ikke ha snacks og mat som du koser deg med. Men det er unntak; en hund kan trygt få gulrot, agurk og eple å gnage på. I tillegg finnes det mye godsaker å få kjøpt hos veterinær og dyrebutikk som er sunt og godt for hunden din.

– Be om hjelp: Dersom du mistenker at hunden din har spist noe som kan være farlig, eller du ser at allmenntilstanden er nedsatt, er det viktig å kontakte en veterinær. Ved forgiftning kan Giftinformasjonen kontaktes på tlf. 22991300.