Slo til dørvakt på utested i Harstad

nyheter

Mannen i 20-årene anmeldes for kroppskrenkelse og dermed overtredelse av straffeloven § 271. Det skal ha gått bra med dørvakten. Mannen i 20-årene ble samtidig bortvist fra sentrum av politiet, men mannen returnerte til et utested i sentrum og etterkom dermed ikke pålegget. Mannen ble følgelig anmeldt for dette også.

Tidligere på kvelden var det også en annen person som ble bortvist fra Harstad sentrum etter en ordensforstyrrelse.

Dette er de øvrige hendelsene i Troms og Nordland natt til søndag:

Narvik: En mann urinerte i sentrum. Politiet obseverte urineringen og tok kontakt med mannen. Mannen nektet da å oppgi personalia. Han ble innbragt til politistasjonen for at politiet skulle få klarhet i mannens ID. Mannens identifikasjon ble tidlig bragt på det rene. Mannen ble dermed dimittert med pålegg om å ikke oppholde seg i sentrum frem til kl 0900. Han ble samtidig anmeldt for følgende forhold: Urinering på offentlig sted, nektet å oppgi personalia og forulemping av offentlig tjenestemann.

Tromsø: En mann i 20-årene som tidligere på kvelden ble bortvist fra sentrum etterkom ikke pålegget. Han ble innbrakt og innsatt i drukkenskapsarrest. Anmeldes for ikke å ha etterkommet pålegg fra politiet.

Djupvik: I forbindelse med et slagsmål ved en pub skal en person ha blitt slått i ansiktet. Ingen alvorlige skader. Sak blir opprettet.

Tromsø: Ordensforstyrrelse utenfor et utested i sentrum. Tre personer som skal ha vært involvert ble bortvist fra stedet resten av natten. En dørvakt vil inngi anmeldelse i ettertid.

Selforsveien: Utrykningspolitiet har gjennomført laserkontroll i en 60-sone. Tre forenklede forelegg ble delt ut, hvor høyeste hastighet var 79 km/t. I tillegg mistet en fører førerkortet på grunn av for mange prikker.

Bodø: En mann falt i havet i Bodø sentrum. Politiet var raskt på stedet og fikk ved hjelp av en livbøye bragt mannen på land etter kort tid. Mannen er nå overtatt av helsevesenet for oppvarming.

Bogen: Etter tips på politiets nettpatrulje har Utrykningspolitiet hatt fokus på promillekontroller i Bogen og Evenesområdet natt til lørdag og natt til søndag. Totalt 140 kontrollerte, ingen reaksjoner.

Ørnes: Vanskelig gjest på utested. Politi til stedet. Måtte legge mannen i bakken for å få kontroll på han. Blir anmeldt for ordensforstyrrelse og for å ha nektet å oppgi personalia.

Sortland: Slagsmål utenfor utested. En person sparket og slo etter andre personer. Ingen skadet, ingen ønsker å anmelde. Mistenkte gitt pålegg om å forlate sentrum og ikke returnere før etter kl 1000.

Svolvær: Politiet rykket ut til et utested etter å ha mottatt melding om en slåsskamp. En person ble kjørt til sykehus der han ska være til observasjon og videre undersøkelser. Etterforsking startet.

Sortland: Etter melding fra publikum fikk politiet kontroll på en bilfører politiet mistenker for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Etterforsking iverksatt.

Sømna: Politi og ambulanse rykket ut til slossing på en privatfest. Da politiet ankom hadde mistenkte forlatt. Etterforsking startet.

Bodø: Politiet har hatt en travel natt i Bodø sentrum. Uvanlig mange slagsmål avsluttet og avverget av politiet. Heldigvis fikk ingen av slagsmålene alvorlige konsekvenser. Flere pålegg om å forlate sentrum ble bgitt.