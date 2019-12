Har bakt for livet – nå er det jul

nyheter

De ansatte har stått på dagen lang i travle desemberuker. Bestillinger har strømmet inn, både fra bedrifter og individuelle kunder – og jo nærmere julaften, jo større er etterspørselen. Høytiden er like viktig for denne bransjen, som den er for handelsstanden.

Høytidsbransje

– Her om dagen fikk vi inn en bestilling på 1000 smultringer. En annen bestilte 30 marsipankaker, som blir laget på dagen lille julaften. Begge er store kunder i offentlig og privat sektor. Dette er gjerne foretak som skal holde juleavslutninger eller andre sosiale sammenkomster med noe å bite i.