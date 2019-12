Statens vegvesen trekker reklamasjonskrav etter boltebrudd

nyheter

Bruddet ble avdekket i januar 2019 og årsakene til det er sammensatt. Ståltypen som er brukt i boltene gir dem en meget høy fasthet og hardhet, men samtidig sensitive for sprøbrudd.

Ifølge ekspertgruppa er det trolig en utløsende årsak at boltene over en viss tid i byggetiden sto eksponert for vær og vind, og at det samlet seg vann rundt dem.