I forbindelse med et møte sist uke i Harstad ble Amundsen vist oppmerksomhet for sitt arbeid med å bedre arbeidsvilkårene for tjenestepliktige mannskaper i Sivilforsvaret.

Distriktssjef Erik Furevik viste til at Amundsen i sin statsrådsperiode 2016-2018 hadde vært interessert gjest på distriktskontoret i Harstad. Blant annet ble tatt opp de økonomiske utfordringene med de lave stasene for godtgjøring for lovpålagt tjeneste i Sivilforsvaret.