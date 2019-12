Dette jobber politiet med torsdag

nyheter

Bodø: 06.51: To menn stanset i bil i området Saltstraumen. Fører mistenkes for ruspåvirket kjøring, bevissikring utført. Førerkort tatt i beslag. Passasjer mistenkes for bruk av hasj. Saker opprettet.

Gildeskål: 06.08: Politiet rykket i natt ut til Inndyr etter flere meldinger om støy og mulig skadeverk i et boligfelt. Patruljen tok hånd om to berusede mindreårige. En av disse ble overtatt av helsevesenet grunnet beruselse. Verger er varslet. – Vi gjør videre undersøkelser i saken, melder politiet.

Mo i Rana: 05.27: Beruset mann innbringes til arrest. Vedkommende mistenkes også for skadeverk på en bil. Sak opprettes.

Dette jobbet politiet med onsdag