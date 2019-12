Inn i debutåret med planer om stor innsparing: Men alle ville ha sitt

nyheter

– Jeg er veldig bekymret for økonomien for neste år, og har snakket med folk ute i enhetene om hvordan de har opplevd prosessen med å bygge ny kommune, og på grunn av manglende høring av ny organisasjonsmodell mener jeg vi ikke kan godkjenne budsjettet for 2020 eller økonomiplan 2021–2023. Rådmannen får fullmakt til å videreføre organiseringen som er i dag, foreslo Birgit Marskar Larsen (Ap).

Klimaks

Den flere timer lange budsjettdebatten var da på sitt klare klimaks. Christine Bertheussen Killie (H) viste til at kommuneloven er klar på at de må vedta et budsjett før årsskiftet.