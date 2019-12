nyheter

Bodø: 04.00: En person ble innbragt til arrest etter å ha vært involvert i slagsmål i sentrum. Mannen mistenkes også for bruk narkotika.

Sortland: 00.15: Trafikkuhell i Brekkaveien. Bil kjørte av veien og traff et strømskap. Ingen personskader, men skader på både bil og strømskap. Lokalt el-verk varslet for å sikre strømskapet. Bilfører mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand. Bevissikring utført, førerkort beslaglagt.

Dette jobbet politiet med tirsdag