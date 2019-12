nyheter

Verken Fylkesmannens tilsyn eller konklusjoner i den foreløpige rapporten kom overraskende på disse foreldrene. To av dem kan fortelle rystende ting som barna deres har måttet gjennomgå.

De kjenner seg slett ikke igjen i rektors forsikring om at skolen jobber ut fra det som er best for elevene. Begge forteller at barna har måttet tåle grov mobbing gjennom flere år, og de er selvfølgelig redde for langtidsvirkningene som mobbinga kan få for barna.