Dette jobber politiet med tirsdag

nyheter

Tromsø: 09.24: Politiet har tirsdag morgen gjennomført kontroll i Stakkevollvegen. En bilfører er ilagt forenklet forelegg for kjøring mot rødt lys, en annen bilfører er ilagt forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring.

Tromsø. 08.55: UP har på morgenen avviklet adferdskontroll. Ti bilførere ble ilagt forelegg. Førerne hadde ikke kjørt i henhold til skilting på stedet.

Saltdal: 08.04: UP har gjennomført promillekontroll. 53 kontrollerte, ingen reaksjoner.

Nordland: 07.14: Politiet i Nordland melder tirsdag morgen at det har vært en rolig natt. Heller ikke politiet i Troms har loggføringer av hendelser i natt.