Bruker flere hundretusen

Om kort tid går de ut med en ny offentlig anbudskonkurranse for en ytterligere flytemolo. Den blir på 10 meter og blir liggende like nord for dagens flytemolo.

Leder maritim avdeling, Øyvind Fagerheim og fungerende havnesjef Lennart Jensen i Harstad Havn er klare på at Harstad skal bli enda mer attraktiv for små og store båter.