Ny kommuneoverlege og nytt navn

Hun har kontor på ETS medisinske senter på Evenskjer.

I tillegg til å være kommuneoverlege skal hun også betjene en pasientliste på 200 pasienter, ifølge Evenes kommune.

ETS medisinske senter opplyser at de har to stillinger utlyst. Men at det er utfordrende å få søkere til stillingene, og pasientlistene blir inntil videre betjent av vikarer. Begge vikarene har ledige plasser, de øvrige legene har fulle lister, skriver Evenes på egne hjemmesider.

ETS medisinske senter skifter forøvrig navn på nyåret, når Skånland og Tjeldsund slås sammen til bare Tjelsund. Kommunestyret tar tirsdag stilling til om det nye navnet skal bli Tjeldsund og Evenes medisinske senter.