Nord-Norgebanen i Stortinget

Tirsdag 17. desember har Tromskomiteen for jernbane og Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen invitert stortingsrepresentanter til et kort møte på Stortinget. Vidar Eng, nestleder i Tromskomiteen for jernbane, skal dele ut “Nord-Norges jernbanekalender 2020”. Ifølge hjemmesidene til Tromskomiteen deltar Per-Willy Amundsen (Frp, Troms) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV, Troms), som fremmet forslaget: «Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen». Jernbanedirektoratet sendte 20. november sitt høringsnotat om Nord-Norgebanen til departementet. I statsbudsjettet for 2020 er det bevilget 10 millioner kroner til en såkalt konseptvalgutredning (KVU) som Nord-Norgebanen er en del av.