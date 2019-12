nyheter

Dommen lød på tre år og seks måneders fengsel. Han ble også dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

Saken var spesiell, i den forstand at en annen mann også var tiltalt for voldtekt mot samme kvinne, samme natt. Alle tre havnet i samme seng etter et fuktig nachspiel, og begge hadde samleie med kvinnen. Den andre mannen ble frikjent, mens 24-åringen ble dømt for å ha voldtatt henne mens hun var i dyp beruselse og søvn.