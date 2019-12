Til sykehus etter slagsmål i Harstad

nyheter

Den første voldshendelsen hadde endt med at den ene personen ble kjørt til legevakten. Vedkommende hadde fått slått løs en tann og hadde fått et kutt i leppa. Gjerningspersonen er per nå ukjent, men Troms politidistrikt melder at en sak vil bli opprettet.

I Harstad hadde det også forekommet et slagsmål med flere involverte personer på torget. Slagsmålet var opphørt i det politiet ankom stedet. En person var slått av to ulike personer, og hadde fått en blåveis. Han ønsket likevel ikke å oppsøke legevakten.

Politiet var i Harstad på en privat adresse og dempet en fest som forstyrret natteroen i nabolaget. Videre ble en gutt i tenårene bortvist fra Harstad sentrum etter å ha vært involvert i en ordensforstyrrelse.

Dette er de øvrige hendelsene i Troms og Nordland natt til søndag:

Rossfjordstraumen: Politiet mottok en melding om en utforkjøring. Det var samtidig meldt om personskader på stedet. Nødetatene rykket ut til stedet, og fikk frigjort de tre personene som var i kjøretøyet. Troms politidistrikt melder at hendelsen fremstår som en alvorlig trafikkulykke.

Tromsø: Beruset jente innbrakt og innsatt i drukkenskapsarrest. Var ikke i stand til å ta vare på seg selv.

Tromsø: Mann i 20-årene sparket til en vekter på et spisested i sentrum. Mistenkte innbrakt og innsatt i drukkenskapsarrest. Fornærmede drar til legevakta for sjekk. Sak blir opprettet.

Tromsø: Tilløp til slagsmål ved et utested i sentrum. Ingen synlige skader. Partene ønsket ikke å anmelde hverandre. Begge bortvist fra sentrum.

Tromsø: Melding om tilløp til slagsmål på kiosk i sentrum. Én person bortvist fra sentrum.

Tromsø: Melding om slagsmål på utested. Ingen personskader. En person bortvist fra sentrum.

Finnsnes: Slagsmål med flere involverte personer i sentrum ved et utested. Tre personer innbrakt og innsatt i drukkenskapsarresten. Anmeldes for ordensforstyrrelse.

Tromsø: En person innbrakt etter ordensforstyrrelse på et utested i sentrum. Anmeldes for besittelse av narkotika samt for å ha fremsatt trusler mot polititjenestemenn.

Tromsø: Beruset mann funnet sovende på en benk i sentrum. Ikke i stand til å ta vare på seg selv. Innsatt i drukkenskapsarresten.

Tromsø: Beruset kvinne med angstanfall overlatt til Norsk Folkehjelp i sentrum.

Tromsø: Berusetp erson har falt og slått seg på Stortorget. Ivaretas av Norsk Folkehjelp.

Tromsø: En ungdomsfest med mindreårige i sentrumsområdet er avsluttet. Ca. 100 deltagere. Flertallet var mindreårige. Vaktene var også beruset.

Tromsø: Beruset mann innbrakt fra sentrum og innsatt i drukkenskapsarresten. Var ikke i stand til å ta vare på seg selv.

Tromsø: Beruset kvinne plukket opp i sentrum. Var ikke i stand til å ta vare på seg selv. Innsatt i drukkenskapsarresten.

Finnsnes: Beruset kvinne ute av stand til å ta vare på seg selv innbrakt og innsatt i drukkenskapsarresten.

Tromsø: I forbindelse med en ordensforstyrrelse inne på et utested gikk tre personer til angrep på en dørvakt og en bartender. De tre personene er pågrepet og innsatt i arrest. En av de fornærmede har dratt til legevakten for sjekk. Sak blir opprettet.

Mosjøen sentrum: Patruljen kom over to menn i 20-årene som lekesloss - dette utviklet seg videre til ekte slosing. Den ene mannen fikk pålegg om å forlate sentrum, men etterkom ikke dette og ble innbrakt i arrest. Han valgte videre å sette seg opp mot patruljen. Sak opprettet.

Sandnessjøen sentrum: Politiet mottok en melding om 10 ungdommer som sloss. Da patruljen kom til stedet hadde en person fått et slag over øyet. Resten forduftet da de så politiet. Sak opprettes.

Sortland/Strand: En personbil med tre personer kjørte i grøfta. En person klager over smerter i skulder. Ikke mistanke om promille. Ikke trafikale problemer. Politiet oppretter sak.

Narvik/Ankenes: Politiet har avholdt promillekontroll. 170 personer ble kontrollert av politiet, men promillekontrollen førte ikke til noen reaksjoner.