Omsorg for demenssyke står deres hjerte nærmest

Mestring, utvikling og trivsel er i fokus når frivillige drar på tur med demente personer i Harstad-området.

Hver tirsdag kontakter de demenskoordinator i Harstad kommune, Marit Kristiansen, og forteller om de kan være med på onsdagsturen. Det er nå ti faste frivillige som stiller opp. I løpet av disse fem årene turgruppen har eksistert, har de til dags dato ikke måttet avlyse en eneste tur fordi de ikke hadde noen frivillige som kunne stille.

Gjennom en «rausere Harstad»-kampanje besøker Harstad Tidende og Harstad kommune personer som bidrar til å gjøre Harstad til en rausere kommune å bo i.

– Gir meg glede

En av de frivillige i turgruppa er Åse Jørgensen. Hun har vært med siden oppstarten.

– Det gir meg glede å hjelpe andre. Det tror jeg de andre i turgruppa også føler, sier hun.

Grunnen til at Jørgensen er frivillig i turgruppa for demente, stammer tilbake til da hun jobbet i hjemmetjenesten.

– Jeg ble på et tidspunkt kjent med ei som var demenssyk. Vi utviklet vennskap, og da jeg gikk av med pensjon ønsket jeg å fortsette å være sammen med henne. Da jeg fant ut hun var med i turgruppa for demente stilte jeg opp som frivillig, sier hun.

Turgruppa startet litt i det små, men nå er den åtte seters leiebilen stort sett full når Kristiansen kjører på runde i byen for å hente personer med demens som vil være med. Når hun kommer fram til avtalt sted, som ofte er på Trondenes eller i Folkeparken, står det et flott knippe med frivillige der som tar vel imot dem.

– Glade ansikt

– Det er smil og gjensynsglede. Vi går i ulikt tempo og ulik lengde, men når turen er over har vi felles kaffepause. Ikke sjelden har noen av de frivillige med hjemmebakst til kaffen eller litt sjokolade.

– Det har også dukket opp ekstra skjerf og votter som de har puttet i sekkene sine, slik at de kan være behjelpelig dersom noen av de demente fryser, sier Kristiansen.

Jørgensen sier at de demente er glade for at dem stiller opp.

– De gleder seg til hver onsdag. De uttrykker glede, er smilende og har glade ansikt, sier Åse Jørgensen.