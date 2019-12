Molekyl kan bli ny medisin mot brystkreft

nyheter

Saken er omtalt i VG og i iTromsø.

– Molekylet har vist seg å selektivt drepe kreftceller fra krefttypen trippel negativ brystkreft, som er den mest aggressive brystkreftformen vi har, og som har dårligst prognose, sier Kine Østnes Hanssen, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun har sammen med sine veileder, professor Jeanette Hammer Andersen, og professor Espen Holst Hansen oppdaget molekylet, som de en dag mener kan bli medisin mot brystkreft.

Les også: Behandler stadig færre med prostatakreft

Funnet ble offentliggjort i en artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet Journal of Medicinal Chemistry i forrige uke

Havdyret, en såkalt hydroide, lever dypt nede på havbunnen i Arktis.

Det ble funnet under en forskningstokt utenfor Bjørnøya i 2011, og var blant flere biologiske prøver som ble tatt opp fra havbunnen.

Etter at forskerne hentet inn de biologiske prøvene, testet de dem for stoffer som kan virke helsefremmende for mennesker, for eksempel ved at de drept bakterier, virus og kreftceller.

I åtte år har forskerne studert molekylet fra havdyret. Østnes Hanssen forteller at det tidlig viste seg at dyret hadde egenskaper som dreper enkelte kreftceller.