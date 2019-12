Påtalemakten: – Harstadværing medvirket til overgrep mot barn

nyheter

Dette skal ifølge tiltalen ha skjedd i hans bopel med adresse i kommunen, i perioden 2015–2017. Mannen skal ha vært jevnlig i kontakt med pedofile miljøer i Romania og Filipinene over internett. Derifra mottok han bilder som viste seksuelle overgrep, eller seksuelle fremstillinger av barn under 14 år. Noen av dem ble av politiet funnet på hans pc.

Betalte

Fredag 15. januar i 2016 hevder politiet at mannen var i kontakt via yahoo-chat med en person, som sørget for at et grovt overgrep mot en liten jente ble direkteoverført til hans datamaskin i Harstad, mens det skjedde. Overgrepet ble utført av en voksen kvinne. Alle personene er ukjent for politiet i Norge.