Se opp klokka 12.15

nyheter

Denne uken er det planlagt formasjonsflygning over flere deler av landet. F-35 vil fly over Trondheim og deler av Vestlandet, F-16 vil fly nord for Bodø.

F-16 er ventet å være over Harstad klokka 12.15 fredag.

Hensikten med treningen er å øve på å planlegge, koordinere og gjennomføre formasjonsflyging med flere fly. Kampflyene vil også legge seg i en julestjerneformasjon over deler av landet for å markere slutten på året.

– Dette er en fin anledning til å trene formasjon med flere kampfly, noe vi sjeldent gjør, sier sjef for 332 skvadron, oberstløytnant Ståle «Steel» Nymoen. Luftforsvaret har gjennom hele året feiret sitt 75-årsjubileum. Da er det spesielt fint å avslutte året med en slik markering.

Høyde over bakken for flyene vil være på fra 1500 til 3000 fot.