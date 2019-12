Dette jobber politiet med fredag

nyheter

Harstad: 05.14: Mann i 50-årene stanset i kontroll ved Tjeldsundbrua. Anmeldes for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort.

Bodø: 04.28: Melding om slagsmål i drosjekø. Det skal ha vært fem personer involvert på en eller annen måte. Alle sendt hjem i hver sin retning. Uklart hvem som har startet det hele. De får bli edru og anmelde dersom ønskelig, skriver politiet.

Harstad: 03.10: Forsøk på tyveri av brukte dekk fra en dekkforhandler i Kanebogen avverget takket være tips fra publikum.

Tromsø: 03.06: Slagsmål i drosjekø i sentrum. Partene ble sendt hver til sitt. Ingen ønsket å anmelde hverandre.

Heggelia: 03.04: Beruset mann i 20-årene lå og sov på E6. Ble funnet av brøytemannskap. Kjørt hjem til bopel av en patrulje.

Tromsø: 03.02: Mann i 30-årene anmeldes for forulemping av offentlig tjenestemann etter å ha oppført seg ufint og kverulerende overfor en patrulje i sentrum. Vedkommende var beruset og snakket seg inn i drukkenskapsarresten.

Tromsø: 02.54: Beruset mann innbrakt og innsatt i drukkenskapsarrest. Var ikke i stand til å ta vare på seg selv. Funnet sovende på en trapp i sentrum.

Bodø, Rønvika: 01.13: Etter at politiet stoppet en privatfest, valgte ansvarlig for festen å ikke etterkomme politiets pålegg om å holde det rolig på stedet. – Vi har nå vært på adressen igjen og avsluttet festen. Vedkommende vil bli anmeldt for brudd på politiets pålegg.

Bodø: 01.02: UP og en politipatrulje har gjennomført promillekontroll. 130 kontrollerte. Ingen reaksjoner.

Dette jobbet politiet med torsdag