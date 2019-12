Babcock har identifisert den tekniske feilen

nyheter

- Tre av flyene i Tromsø blir nå satt tilbake i tjeneste. Vi starter arbeidet på de resterende flyene fredag, sier daglig leder i Babcock Norge, Marius Hansen.

- Vi beklager at vi har skapt usikkerhet rundt tilgjengeligheten til ambulansefly i Nord-Norge. Vi vet det får konsekvenser når vi setter fem fly på bakken, men vi gjør aldri noen kompromiss med hensyn til sikkerhet. Det er, og skal alltid være, trygt å fly med Babcock, for pasienter, helsepersonell og piloter.

Luftambulansetjenesten har fremmet økonomiske krav overfor Babcock Luftambulansetjenesten har fremmet økonomiske krav overfor Babcock for ikke levert beredskap.

Feil på justering

Den tekniske feilen ble identifisert i justeringer mellom motor og propell, som gjorde at samspillet mellom disse i enkelte situasjoner ikke var optimal. Dette medførte at flyet fikk en vridning før landing.

Ambulanseflyene som ikke har opplevd feil har til sammen utført 3200 landinger uten symptomer. Av sikkerhetsmessige hensyn vil de operative restriksjonene likevel bli opprettholdt på disse ambulanseflyene frem til de har blitt verifisert av teknisk personell og det er gjennomført check-flights.

Helse Nord: Babcock kan ikke lastes for alle hendelser alene Helse Nord mener Babcock ikke kan lastes alene for seks av åtte uønskede hendelser Universitetssykehuset Nord-Norge hadde på ett døgn da fly ble satt på bakken.

Fly i beredskap en hovedprioritet

I tillegg til å fokusere på å finne den tekniske feilen har Babcocks hovedprioritet i denne perioden vært å hente inn ekstra fly for å opprettholde tilgjengeligheten til ambulansefly særlig i nord.

- Vi vet at de ekstra ressursene ikke har oppfylt alle kravene i kontrakten. For eksempel har ikke alle ekstraflyene kunnet lande på kortbane, men for Babcock har det vært viktig å stille med tilgjengelige ambulansefly over hele landet for å ivareta behovet for å frakte pasienter i denne svært krevende perioden. Vi har prioritert Nord-Norge, der fem av seks fly har operert på kortbanenettet, sier Hansen.