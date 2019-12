Fikk stipend: - Hurra, og gratulerer til Ida-Louise!

nyheter

- Hurra, og gratulerer til Ida-Louise Øverland fra Harstad som i dag fikk tildelt Troms fylkeskommunes idrettsstipend på 15.000 kroner. Denne superdyktige og superraske jenta kommer vi til å se og høre masse mer fra i tiden som kommer. Vi fra Harstad kan være stolte av henne og måten hun setter kommunen vår på kartet. Et forbilde og en ambassadør. Hurra!

Det skriver ordfører Kari-Anne Opsal på sin Facebook-side.

Troms fylkeskommune deler ut seks idrettsstipend i 2019. Hvert stipend er på 15.000 kroner.

- Som alltid har det vært mange godt kvalifiserte kandidater. De seks stipendmottakere har markert seg på nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine grener. Årets stipend går til tre kvinnelige utøvere og tre mannlige utøvere.

- Troms fylkeskommune ønsker gjennom stipendene å oppmuntre mottakerne til fortsatt satsing. Årets stipendmottakere er alle gode representanter for sine klubber, kommuner og for Troms, sier fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen (Ap) fra Harstad.

Idrettsprisen 2019 - kandidat 4: Ida-Louise Øverland Spurtet inn på landslag I løpet av ett år ble hun oppdaget, klassifisert og fikk mesterskapsdebut.

De seks som mottar Troms fylkeskommunes idrettsstipend 2019 er følgende:

• Torinn Håkstad (17 år) fra Lakselvdal skytterlag – skyting og skogsløp.

• Ida-Louise Øverland (16 år) fra IK Hind – para friidrett sprint og hopp.

• Tora Johansen (21 år) fra Tromsø alpinklubb – alpint – freeski.

• Morten Hol (18 år) fra Målselv skiskyttere – skiskyting.

• Hans Urset (16 år) fra IL BUL-Tromsø – orientering.

• Andreas Rikardsen Leknessund (19 år) – Tromsø Cykleklubb - landeveissykling.