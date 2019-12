Enighet om plassering av hangaren?

nyheter

Dette skriver fremover.no. Først ønsket Avinor at den nye hangaren for Forsvarets nye maritime patruljefly P-8 Poseidon skulle bygges i sørenden av rullebanen på Evenes. Men etter at Forsvarsbygg og Avinor i 2018 var blitt enige om plasseringen, protesterte Avinor, skriver Fremover.

Den nye hangaren kunne nemlig føre til turbulens over rullebanen – ved sørlige vindretninger – dersom vinden var sterk. Hangaren skal nå ettere alle solemerker flyttes lenger sør-vest enn opprinnelig planlagt.