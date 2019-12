Heggen vgs: Samtaler i klassene om rus

nyheter

Rektor ved Heggen videregående skole har sendt melding til foresatte til elevene. I meldingen står det:

- I lys av den siste tids fokus på russituasjonen i ungdomsmiljøet er vi i gang med å gjennomføre samtaler i klassene. Vi har gjennom høsten vært i dialog med politi og helsevesen og samarbeider nå om mulige tiltak over nyttår. Snakk gjerne om temaet hjemme med din ungdom og hvis mulig snakk med andre foresatte i ditt barns omgangskrets. Vi har utrolig flotte ungdommer som av og til har behov for veiledning og støtte, og derfor er det viktig at vi voksne tar det ansvaret sammen. Vi må tørre å snakke om rus og vi voksne må ta initiativ. Det vil komme kontaktinformasjon og nyttige lenker på skolens hjemmeside i løpet av de neste dagene.

