Harstadåstunnelen: Brann kan være ekstremt skremmende

Det er et kjøretøy som brenner i tunnelen i øvelsen. Det er flere skadde, og tunnelen skal evakueres. Folk skal blant annet ut gjennom nødutgangene som leder opp til området ved Harstad kirke, opplyser Kjell Agnar Mikalsen, som jobber med brannsikkerhet i Statens vegvesen.

– En tunnelbrann med mye røyk kan være en ekstremt skremmende opplevelse. Kunnskap om hva som finnes av tilgjengelig sikkerhetsutstyr i de litt lengre tunnelene kan avgjøre. Vet du at det er telefoner i mange tunneler og hva som skjer når du tar av røret? Vet du at viktig informasjon kan bli snakket via radio direkte til deg om at det er en alvorlig situasjon, spør Statens vegvesen i en informasjonsbrosjyre om temaet tunnelbrann.