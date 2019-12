– Kan komme 20–30 nye lærlingplasser

nyheter

Dette sier major Jan Inge Hansen, som er sjef for Opplæringskontoret for Forsvaret (OfF), og har kontorsted i Harstad.

Interessante muligheter

– Evenes kommer etter hvert til å bli en stor flystasjon og operativ base for både P-8 maritime overvåkingsfly og F-35 jagerfly. Ved Ørlandet, som allerede er en stor stasjon, har de over 20 lærlinger, så potensialet på Evenes er mellom 20 og 30, mener han.