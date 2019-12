– Dette er Norges sikreste tunnel

nyheter

Ulykkene i tunneler skjer vanligvis enten like utenfor eller like innenfor tunnelmunningene. Blant gode rådene for sikker ferdsel er å følge trafikkreglene og holde avstand i hele tunnelens lengde. Mange hendelser skyldes at bilen foran deg bråstopper og du ikke greier å stanse.

Drivstoffmangel eller punktering er vanligst og tilsvarer rundt 80 prosent av hendelsene i tunneler. Kollisjoner og andre ulykker skjer i 15 prosent av hendelsene, mens brann eller røykutvikling skjer sjelden og tilsvarer fem prosent av hendelsene.