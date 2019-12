Widerøe kutter Bodø-rute fra Evenes Lufthavn i sommer

nyheter

Det betyr at nærmere 200 avganger i denne perioden forsvinner. Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Silje Brandvoll i Widerøe sier det ikke er med lett hjerte man velger å kutte i avganger.

– Dette er et tydelig signal om at politikk virker. Vi har blitt belastet med et avgiftsnivå som er krevende, men som er villet politikk. Vi har ropt varsku om dette til politikerne om konsekvensen av den flate avgiften som er innført og som rammer distriktene og småflyplassene spesielt hardt, men har ikke blitt hørt. På sikt kan dette bli svært alvorlig, ikke bare for oss som selskap, men like mye for de mange i Nord- Norge som er helt avhengig at vi flyr på kortbanenettet, sier Brandvoll.