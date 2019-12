Nå er dette uværet på vei inn over landsdelen

nyheter

Meteorologene på Twitter skriver mandag ettermiddag at et polart lavtrykk i dag er på vei sørover mot kysten av Vest-Finnmark. Det vil mest sannsynlig også berøre Nord-Troms. Det blir en del vind og snø, som kan gi utfordringer både til havs og på land. Lavtrykket svekkes natt til tirsdag.

Rask endring i været

Yr.no har inkludert Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms og to farevarsler. Det ene gjelder det polare lavtrykket, det andre gjelder sterk vind.

- Et polart lavtrykk er i ferd med å dannes øst for Bjørnøya. Det vil gå i sørvestlig retning, og trolig nå Vesterålsbankene mandag ettermiddag. Lavtrykket ventes å gi nordlig sterk kuling til liten storm vest for senteret.

Det kan bli rask endring i vindstyrke og retning. Det kan være vanskelig fremkommelighet på grunn av snø, snøfokk og redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet kraftig snøfall i kombinasjon med vind, melder yr.no.

Vindkast på 27 m/s

Onsdag morgen øker vinden til sørøstlig sterk kuling utsatte steder. Lokalt vindkast over 27 m/s. Onsdag ettermiddag minker vinden, melder yr.no.

Meteorologene anbefaler å sikre løse gjenstander og å unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

Prognoser: Vinteren blir mildere og våtere enn vanlig Ifølge seks ledende sentre for værdata blir det en våt, vindfull og mild vinter i Norge og Nord-Europa, skriver NRK.

Konsekvensene av uværet kan være at løse gjenstander kan blåse av gårde. Det er mulighet for kansellerte avganger for ferge, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Vinden øker på tidlig onsdag morgen, og er ventet å avta onsdag ettermiddag.