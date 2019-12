Et ansvar foreldre ikke kan skyve fra seg

nyheter

I en serie artikler har vi de siste ukene fokusert på det som i stadig større grad er blitt et problem også i vårt lokalsamfunn: Ungdommens omfattende lefling med narkotiske stoffer, og konsekvensene dette kan få for enkeltmennesker og samfunn.

Hvor stort problemet egentlig er, kommer klart til uttrykk når kommunens oppsøkende rusteam slår alarm og bruker uttrykk som at «Harstad flommer over av dop, og flere hundre er i faresonen.» Deres dystre virkelighetsbeskrivelse støttes i tur og orden av politi, skoleledelse, russepresident og rusmisbrukere som har fortalt sine historie i våre spalter. De har gitt oss beretninger om unge liv på skråplanet, og de har på det sterkeste advart andre mot å begå den samme tabben som dem. La oss alle ta ansvar for at de ikke snakker for døve ører – denne gangen.

Dramaturgien er velkjent. Alle erkjenner problemet, men i jakten på en løsning går pekefingeren i alle retninger. I altfor liten grad evner vi å ta inn over oss at når man retter pekefingeren mot noen, så peker flere fingre tilbake på en selv.

Det er åpenbart at politiet har en viktig og fremtredende rolle i bekjempelsen av et miljø i stadig endring. Floraen av nye syntetiske stoffer har eksplodert, og tilgangen hevdes å være god, med distribusjonskanaler som politiet alene ikke har mulighet til å ha kontroll på. Derfor trenger politiet all den hjelp de kan få. Aller mest fra foreldre og foresatte.

Anniken Sandtorv og Hege Torbergsen i rusforebyggende team legger lite imellom når de tenner en brannfakkel og adresserer den til foreldrene. I jaget etter å realisere seg selv, er det mange som rett og slett glemmer å være foreldre, hevder de to. Og det er ingen grunn til å trekke konklusjonen i tvil. Den kan blant annet dokumenteres med at svært få av ungdommen som teamet er i kontakt med, er vant til å komme hjem til middag.

Foreldrenes innsats og omsorg er unektelig en suksessfaktor i arbeidet med å bekjempe narkotika i ungdomsmiljøet. Å ta tilbake middagen som familiens møteplass og samtalearena, kan være et bra sted å begynne. Ikke så rent få «verdensproblem» har blitt avdekket – og funnet sin løsning – ved et middagsbord.