Endrer prisene på bussbilletter til våren

nyheter

Essensen i meldingen var at fylkestinget i Troms hadde vedtatt at det ikke lenger skal være 234 soner i fylket, men 11. Det vil i praksis bety billigere bussreiser for en rekke reisende.

Hensikten med omlegginga er å stimulere til økt bruk av buss og forenkling av prissystemet.