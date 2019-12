Ei flott bok for alle harstadværingar!

nyheter

Leiaren i historielaget, Einar Lockert, skriv litt om boka med tittelen «Harstadfolk i gode og onde dager» og forfattaren : «Med sin sikre formidlingsevne har hans artikler, hans personlige streiftog gjennom byens nyere historie, skrevet med innsikt, kunnskap, men også ofte med glimt i øyet, blitt svært populære. Så populære at Harstad Historielag har ønsket å gi ut et eget særhefte med alle hans bidrag til årbøkene. I tillegg er det skrevet tre nye artikler. Initiativtaker til særheftet er for øvrig mangeårig leder av Harstad Historielag, Sigurd Stenersen.»

For meg som er jamngammal med Leif Arne Heløe, er det ekstra interessant å få friska opp mange hendingar av ulik karakter frå eit langt liv. Han har ei lett penn, og stilen varierer, og elles er det spennande fortellingar i dei 17 artiklane med titlar som «Harstadfolk i krigens år», «Landsfolk blir byfolk. Om fremveksten av en bykultur i Harstad» for å nemne eit par av dei første.

Dei mange ulike sidene ved livet i ein småby frå den spede starten til ein «storkommune» gir innblikk i historia på ein lett og levande måte. Dette er derfor ei samling som burde interessere folk i alle aldrar, og vil gi mykje nytt stoff for mange, trur eg.

Dei siste artiklane har stått i Årbok for Bjarkøy, og gir med det boka ei større spennvidde.

Leif Arne har då bakgrunn frå Bjarkøy, dvs. Helløya, så dette samfunnet kjenner han og godt.

Det er eit verdifullt arbeid som her er blitt samla i ei rikt utstyrt bok med mange foto. Formatet gir også høve til store bilete, og boka ligg trygt i hendene når du tar til å bla i ho. Papiret er elles av svært god kvalitet.

Underskrivne vil derfor seie at dette må vere ei god bok å ha for alle harstadværingar, og ei flott gåvebok, td. til dei mange som har flytta ut. Og så vil eg ønske utgi-varane til lykke med ei fin bok, meir enn eit «særhefte»!