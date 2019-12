nyheter

Prosjektleder Jon Sjølander og seniorrådgiver Lars Draagen fra Avinor redegjorde for prosessen så langt, der de la fram de ulike alternativene i Lofoten og Vesterålen som har vært utredet for en mulig storflyplass.

11 ulike alternativer

– Det har lenge vært kjent at Leknes og Stokmarknes har fremstått som de to best egnede alternativene, men i løpet av prosessen har vi utredet 11 ulike lokaliteter, der alle de øvrige falt ut på grunn av værmessige forhold, sier Sjølander og Draagen.