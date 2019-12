Til legevakten etter slagsmål i Harstad

nyheter

Det var i Harstad sentrum at en konflikt hadde utviklet seg til et slagsmål. Én person ble kjørt til legevakten med mulig knekt nese etter slåssingen. Personen som stod bak slaget har blitt anmeldt av patruljen for kroppskrenkelse etter straffeloven § 271, og risikerer bot eller fengsel inntil ett år. Politiet meldte om hendelsen klokken 03.47.

I Harstad ble også en mann i 20-årene anmeldt for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand. En blodprøve har blitt sikret, og en sak opprettes.

Dette er de øvrige hendelsene i Troms og Nordland natt til søndag:

Tromsø: En personbil har kjørt av veien i Conrad Holmboes veg. Bilen havnet nesten inn i en husvegg. Politiet har vært på stedet. Ingen personskader og ingen materielle skader. Fører har selv bestilt bilberging. Ingen videre oppfølgning fra politiets side.

Tromsø: Mann i 20-årene innbrakt og innsatt i drukkenskapsarrest. Ble bortvist fra sentrum, men etterkom ikke pålegget. Sak vil bli opprettet.

Finnsnes: Mann i 50-årene som blandet seg inn i politiets arbeid og deretter nektet å oppgi personalia til politiet anmeldes for dette.

Tromsø: To personer som tidligere i natt ble bortvist fra sentrum anmeldes for ikke å ha etterkommet pålegget.

Tromsø: Mann i 40-årene anmeldes for urinering på offentlig sted. Vedkommende urinerte opp etter veggen inne i resepsjonen på ett hotell i sentrum.

Tromsø: Mann i slutten av tenårene anmeldes for urinering på offentlig sted. Vedkommende urinerte inne i den samme hotellresepsjonen som forrige mann.

Bardu: Politiet har avholdt promillekontroll på Setermoen. 10 bilførere kontrollerte, ingen overtredelser.

Bodø: Tre menn pågrepet for bruk og besittelse av narkotika. Sak opprettet.

Mosjøen: Politiet kunne natt til søndag melde om en trafikkulykke, etter at en bil kjørte inn i en lyktestolpe. Tre personer var i bilen. En av passasjerene sendes til sykehus for videre undersøkelser. Bilfører siktet for ruspåvirket kjøring, og politiet har sikret bevis.

Mo i Rana: Mann siktet for promillekjøring i sentrum. Bevissikring utført, og førerkortet er beslaglagt.

Inndyr: Bilfører siktet for ruspåvirket kjøring. Bevissikring utført. Førerkort beslaglagt. Sak opprettes.

Leknes: Flere ordensforstyrrelser i sentrum med amper stemning og slossing. Ingen av de involverte er skadet, partene sendt hver til sitt.

Leknes: Beruset mann bortvist fra sentrum grunnet aggressiv opptreden ovenfor vakter på sereveringssted.

Dønna: Trafikkuhell, bil i grøfta. Fører var alene i bilen. Sjekket av helsepersonell, uskadd.

Narvik: Beruset mann innbringes til drukkenskapsarrest etter å ha vært utagerende på ett privat arrangement.

Bodø, Mørkved: Mann pågrepet for vold mot dørvakt på utested. Fornærmede fikk et kutt i leppa, sendt til legevakt for sjekk. Sak opprettes.

Narvik, Ankenes: Bil i grøfta. Ikke personskade. Fører mistenkes for uaktsom kjøring. Anmeldes.